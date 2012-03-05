〔纽约期市〕ICE期棉涨停,受印度意外禁止棉花出口提振

路透纽约3月5日电---继去年触及历史高位每磅2美元上方之后,洲际交易所(ICE)棉花期货周一收盘涨停,受印度意外禁止棉花出口提振.
这引发市场臆测,中国将不得不转向美国采购日益减少的棉花供应,令人想起2010年8月棉花价格增长两倍,并最终在2011年3月触及2.27美元高点的一幕.
指标ICE-5月棉花期货合约CTK2触及4美分涨停限制,收报每磅92.23美分,大涨4.5%,根据汤森路透数据,单日涨幅为一个月内最大.
根据该数据,周一成交量近2.4万口,较30日均值低约1%.
印度外贸总局(Directorate General of Foreign Trade,DGFT)周一宣布,已禁止棉花出口,即刻生效.作为全球第二大棉花出口国,印度此举旨在满足国内工厂需求.[ID:nSB215X2rM]
"印度的这项措施开始对市场产生影响," Plexus Cotton Ltd风险管理主管Peter Egli表示."这引发一波空头回补提振的涨势."
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,自2月初以来,投机客调整逾2万口棉花期约,由当时的14,768净多仓转为5,254口净空仓.
"我们认为印度限制出口的禁令,不足以推动棉花价格再创接近2010年11月的涨幅,当时棉花价格升至远高于每磅2美元,并触及高点,"FCStone旗下Fibers and Textiles的首席分析师 Gary Raines对路透表示.
"去年的涨势是一场偏多因素同时汇集产生的完美风暴,"他解释说."现在市场反映的是完全不同的状况."(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿