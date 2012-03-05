〔加拿大股市〕追随其它股市下滑,因中国经济增长情况引发需求担忧

路透多伦多3月5日电---加拿大主要股指周一追随其它股市下跌,此前中国暗示经济增长放缓,且欧洲陷入衰退的忧虑再起.
需求下滑的忧虑拉低资源相关类股,该板块占大盘指数的40%左右.多元化矿商Teck ResourcesTCKb.TO跌幅居前,下降6%至36.20加元.在中国所宣布的经济年度成长目标为八年来最低之后,铜价下滑.
Goldcorp(G.TO)跌1.9%至47.65加元,因金价下滑,而Barrick Gold(ABX.TO)降1.1%至46.38加元.油气生产商Canadian Natural Resources(CNQ.TO)降2%至35.61加元.
材料类和能源类股分别挫跌2.6%和1.8%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低119.87点,或0.95%,至12,523.95点,大盘10大类股中多数收低.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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