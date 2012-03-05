〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,中国调降经济增长目标损及商品货币

路透多伦多3月5日电---加元兑美元周一下跌.此前中国宣布八年来最低年度经济增长目标,令人担心市场对石油和基本金属等资源的需求,与商品相关货币走软.
油价起初因中国经济数据而下跌,但稍后因伊朗核项目引发供应风险和紧张气氛而反弹.
"这是典型的资金流入美元和日圆走势,主要受隔夜消息称中国调低今年经济增长目标影响,"道明证券首席加拿大宏观策略师David Tulk称.
"随着周一时间的推移,走势似乎更是资金流出商品货币,持续落后的包括新西兰元、澳元、加元以及挪威克朗.所以周一的市场观点是中国经济可能以较慢速度增长,这损及商品需求,进而殃及商品货币."
加元/美元CAD=D4尾盘报0.9942加元,或1.0058美元,上周五收盘价为0.9886加元或1.0115美元.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
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