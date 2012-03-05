版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 07:11 BJT

更正:全球外汇市场3月6日主要消息

(更正:"英国3月零售业联盟(BRC)零售销售"应为"英国2月零售业联盟(BRC)零售销售")

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月6日(二)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳召开记者会

0001 - 英国2月零售业联盟(BRC)零售销售

0030 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话

0030 - 澳洲第四季经常帐

0030 - 澳洲央行3月利率决定

0130 - 日本1月加班工资

0500 - 日本1月领先和同时指标

1000 - 欧元区国内生产总值(GDP)

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1300 - 挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad讲话

1355 - 美国Redbook连锁店销售

2350 - 日本2月末外汇储备

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐