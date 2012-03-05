更正:全球外汇市场3月6日主要消息

(更正:"英国3月零售业联盟(BRC)零售销售"应为"英国2月零售业联盟(BRC)零售销售")
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月6日(二)
-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳召开记者会
0001 - 英国2月零售业联盟(BRC)零售销售
0030 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话
0030 - 澳洲第四季经常帐
0030 - 澳洲央行3月利率决定
0130 - 日本1月加班工资
0500 - 日本1月领先和同时指标
1000 - 欧元区国内生产总值(GDP)
1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1300 - 挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad讲话
1355 - 美国Redbook连锁店销售
2350 - 日本2月末外汇储备
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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