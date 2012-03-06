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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 09:34 BJT

IAEA称无法确认伊朗核计划完全用于和平目的

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳3月5日电---国际原子能机构(IAEA)总干事天野之弥(Yukiya Amano)周一表示，IAEA无法证实伊朗核计划无军事目的。

天野之弥表示：“IAEA无法对伊朗没有申报的核材料和核活动提供可信的保证，亦无法作出伊朗所有核材料都用于和平目的的结论。”

他表示，自去年年底以来，伊朗较高浓度浓缩铀的月产量已增加两倍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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