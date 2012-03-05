〔货币市场〕欧洲银行业短期美元融资环境改善,对ECB贷款需求下滑

路透纽约3月5日电---在欧洲央行(ECB)的三个月资金操作中,银行业的需求下降,表明非美国银行业者的短期融资环境有所改善.

欧洲央行通过与美国联邦储备理事会(美联储,FED)的美元流动性互换计划完成放贷.该计划与2007年12月开始,以应对全球短期美元融资市场的流动性严重紧张局面.

在最近的欧洲央行三个月美元资金标售中,银行业需求下降至12月水平的三分之一以下,欧洲银行业者的到期贷款规模达510亿美元,而展期贷款额仅有145亿美元.

这一情况与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的下跌表现一致,也符合未到期金融商业票据的价格和平均存续期上升的情况.

Decision Economics资深分析师Pierre Ellis指出,这些趋势表明"对于获得美元的急迫感已略有缓和,"巴克莱资本的市场分析师Joseph Abate指出.

欧洲银行在民间市场获得美元资产融资的能力增强,而银行间拆借利率可能因此持续走低.

欧元区银行间拆款利率周一逼近纪录低点.

不过Ellis说,流动性并非影响走势的唯一因素,因此该利率的下滑可能更为缓和.

"欧洲银行业者的流动性问题已得到解决,但银行业者投资组合还面临着与欧洲经济前景相关的固有风险."他说.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周一收在93.4个基点的16个月新低.该利率自12月19日以来逐日下滑,已经跌去近50个基点.

Euribor期货<0#FEI:>市场上,将于3月19日到期3月合约FEIH2预计该利率将降至82个基点.(完)