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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 08:35 BJT

〔全球金融〕日央行副总裁警告称,沃克尔规定或影响主权债市场流动性

路透华盛顿3月5日电---日本央行副总裁西村清彦周一警告美国监管当局称,沃克尔(Volcker)规定限制银行的自营交易,可能会影响主权债市场的流动性.

西村清彦在华盛顿举行的国际银行家协会(Institute of International Bankers)会议上表示,如果沃克尔规定不能将外国债券排除在银行交易限制之外,有可能会影响相应国家主权债市场的流动性.

外界正在对美国监管当局施压,要求沃克尔规定中对国内的交易限制不应包括外国债务.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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