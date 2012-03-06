〔金砖国家〕3月5日股汇市收盘纵览

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透3月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月5日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.36%,至1,065.30点.
中国股市:沪综指周一收市下跌.分析师指出,政府工作报告设定今年经济成长目标偏低,令不少投资者有些失望,而上档阻力位压力重重,部分获利盘顺势撤退,推动大盘小幅调整.沪综指.SSEC收报2,445.002点,跌15.691点,或0.64%.沪市A股成交金额为1,073.8亿元人民币,上日为962.3亿元.[.SSCN]
香港股市:收跌,金融和对经济成长敏感的板块表现疲弱,之前北京给出的年度国内生产总值(GDP)增速目标创下八年来最低.此外再融资预期也令人气遭受打压.恒生指数.HSI收盘跌1.38%至21,265.31点.恒生国企指数.HSCE下跌2.28%至11,470.7点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收低.欧债危机疑虑再次升温,上周末非美货币全线走低,拖累人民币中间价大跌.不过交易员指出,尽管中间价跌幅较大,但盘中人民币走势抗跌,表明人民币向下动力不足,短期继续下探空间或有限.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水93点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3160元.[CNY/CN][ID:nSB2014757]
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印度股市:周一创逾一个月来的最低收盘水准,因市场担心国大党在一重要的选举中表现不如预期,或将造成该党领导的联邦政府难以重振停滞的改革.指标BSE指数.BSESN收低274.12点或1.55%,报17,362.87点,创2月1日以来最低收盘价,有25支成分股下跌.[.BO][ID:nL4E8E54R8]
印度汇市:印度卢比降至六周低点,因进口商为支付石油款项及采购国防设备而对美元有持续的需求,且印度股市疲弱.卢比兑美元INR=D2收报49.835/845,此前一度跌至49.9550,汤森路透数据显示,此为1月25日以来首见,该货币对上周五收报49.50/51.[INR/][ID:nL4E8E550P]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,752.170点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.64%,报939.23点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.22%,报29.3400;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.39%,报38.8125卢布.
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巴西股市:.拉美股市周一录得逾三周来的最大盘中跌幅,此前中国政府调降今年经济成长预估,且其他数据显示,欧元区经济可能重回衰退.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得一周来的最大盘中跌幅,下降1.02%至67,093.78点,其相对强弱指标从上周五的"超买"水准回落.[ID:nL2E8E55RA]
巴西汇市:巴西雷亚尔周一趋疲,此前该国最大的贸易伙伴中国调降经济成长预估,且巴西总统表示,当局将继续采取行动来抑制雷亚尔升值.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.28%,报1.7358,而其他拉美货币亦下跌.[ID:nL2E8E577W]
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南非股市:微跌,为连续第三个交易日下滑,Gold Fields(GFIJ.J)和Harmony Gold(HARJ.J)等资源类股领跌,因最大的大宗商品消费国中国公布的经济成长数据令人失望.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.56%,报30,236.78点.综合指数.JALSH收低0.45%,报34,031.77点.[.J][ID:nL5E8E5962]
南非市场:南非兰特兑美元料将连续第二个交易日下跌,因全球经济前景低迷,打压新兴市场人气.南非兰特兑美元ZAR=D3触及日低7.59,创七日来的最弱水准.截至1639GMT,南非兰特兑美元下降0.42%,报7.5531,上周五收报7.5185.[ZAR/][ID:nL5E8E59ZU](完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开