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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:11 BJT

〔离岸人民币〕迪拜Emirates NBD7.5亿元三年点心债,票息4.875%--IFR

路透3月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，迪拜最大银行Emirates NBDENBD.DU发行三年期离岸人民币债券息率定在4.875%，规模7.5亿元人民币。

这宗交易成为首个登陆点心债市场的中东发行人。渣打(2888.HK)、汇丰控股(0005.HK)及该公司旗下的Emirates NBD Capital负责发行。

这家债信评等为A3／A+的银行已经在2月底在香港及新加坡与投资人会面。

Emirates NBD预料将筹得资金换成美元，意味着发行点心债的用意不在于分散货币组合，而是试图扩大投资人的层面。

“融资小组出动并寻求拥有流动现金的投资人，”一名波斯湾地区的银行家表示。“我们最终将会换回美元，因此目的在于分散融资来源，并在各个不同市场寻找更好的订价。”

截至目前为止，唯一一个与波斯湾有关的点心债发行为债信评等为BBB-的IDBI三年期票息4.5%债券，通过其迪拜国际金融中心分支完成。该笔债券在次级市场上的报价在4.619%-4.719%。

在中国国务院总理温家宝上月访问波斯湾之际，阿联酋与中国签署货币互换协议，这令部分人士预期中东与亚洲国家的贸易将会增加。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 乔艳红; 审校 丁淑琴

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