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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 11:50 BJT

〔澳洲央行〕维持指标利率在4.25%不变

路透悉尼3月6日电--澳洲央行周二宣布维持指标利率在4.25%不变,央行并表示:

* 若状况明显恶化,还有放宽政策的空间

* 并不认为全球经济大幅下滑

* 中国经济增长变得温和

* 预计经济增长将接近趋势水准,通胀将接近目标

* 亚洲其他地区没有进一步恶化的迹象

* 央行称房价正在企稳

* 即便贸易条件恶化,澳元仍上涨

* 自上次会议以来,借款利率略有上升但接近中期平均水平

* 欧洲银行业严重的财务压力已经缓解 (完)

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