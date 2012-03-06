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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:13 BJT

〔中港个股〕工行新加坡分行5.5年期美元债息率2.75%,共筹3亿美元--IFR

路透3月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)新加坡分行发行的5.5年期美元计价债券共筹得资金3亿美元，该债券发行获得四倍认购。说明市场对亚洲金融业债券的需求依然旺盛。

该批债券将于2017年到期，利率为2.75%，上周五晚间以99.807发行，较美国公债利差为190个基点。

该笔债券发行主要面向亚洲账户，获得了80%的份额，其余部分被欧洲账户买下。

按照投资者类别划分，中长线投资账户买走了56%，银行、保险公司以及私人银行与零售账户分别买下27%、12%和5%。

此前新加坡的银行已进行了两次很成功的发行。周四时大华银行(UOBH.SI)成功筹资5亿美元,息率较美国公债加码144基点,认购规模高达13亿美元。上周星展银行(DBSM.SI)启动10亿美元债券发行，需求达19亿美元,定价为上浮145基点。两笔债券均为5.5年期。

大华及星展的债信评级较工行高出二至三级，所以工行比最近几次交易水平溢价45基点是合理的。

但是相较于其他中资银行海外分支，工行此次加码空间显得非常窄。例如，中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港分行2016年券种最新报104.39，换算成收益率为2.74%，或价差约192基点。尽管中国银行债信评级较工行高出一级。

渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为唯一牵头行。(完)

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--整理 乔艳红;审校 丁淑琴

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