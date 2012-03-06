〔中港个股〕工行新加坡分行5.5年期美元债息率2.75%,共筹3亿美元--IFR

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透3月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)新加坡分行发行的5.5年期美元计价债券共筹得资金3亿美元，该债券发行获得四倍认购。说明市场对亚洲金融业债券的需求依然旺盛。
该批债券将于2017年到期，利率为2.75%，上周五晚间以99.807发行，较美国公债利差为190个基点。
该笔债券发行主要面向亚洲账户，获得了80%的份额，其余部分被欧洲账户买下。
按照投资者类别划分，中长线投资账户买走了56%，银行、保险公司以及私人银行与零售账户分别买下27%、12%和5%。
此前新加坡的银行已进行了两次很成功的发行。周四时大华银行(UOBH.SI)成功筹资5亿美元,息率较美国公债加码144基点,认购规模高达13亿美元。上周星展银行(DBSM.SI)启动10亿美元债券发行，需求达19亿美元,定价为上浮145基点。两笔债券均为5.5年期。
大华及星展的债信评级较工行高出二至三级，所以工行比最近几次交易水平溢价45基点是合理的。
但是相较于其他中资银行海外分支，工行此次加码空间显得非常窄。例如，中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港分行2016年券种最新报104.39，换算成收益率为2.74%，或价差约192基点。尽管中国银行债信评级较工行高出一级。
渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为唯一牵头行。(完)
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--整理 乔艳红;审校 丁淑琴
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开