〔全球经济〕跨国公司利用各国税收差异逃税的情况日趋猖獗--OECD

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透3月5日电---经济合作暨发展组织(OECD)发布报告称,跨国公司利用各国税率差异在国际间逃税的情况日趋猖獗.
OECD周一称,公司通过重复申报减税和编制虚假税收减免项目的做法,抵销应缴纳的税款.
OECD在这份25页的报告中提到,企业纷纷采用税务规划技术,以便钻各国税率差异的漏洞,这可能影响到数以十亿美元计的税收.
报告称,许多公司"利用各国在工具,实体和转移方面的税收政策差异,将同一笔费用在多个国家进行抵扣,在各国之间隐瞒收入,或为同一项海外税收人为编造多个减税项目."
浏览相关报告,请点击:(www.oecd.org/document/47/0,3746,en_21571361_44315115_49805871_1_1_1_1,00.html)
公司通常利用总部所在国和经营地所在国之间设立的空壳实体.一些策略在某些国家可能是合法的,但报告称,这带来了"严重的政策问题."
"OECD致力于消除双重征税,以及其他阻碍跨境贸易和投资的壁垒,"OECD税收政策与管理中心主任Pascal Saint-Amans在报告附带的声明中称.
"与此同时,我们正努力确保各国税收体系中没有漏洞可钻,以免一些纳税人获得不公平的竞争优势."(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开