〔中国能源〕中电投集团整体上市有困难,新能源水电等分步注入--总经理

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---全国政协委员、中国电力投资集团总经理陆启洲近日表示,发电企业整体上市目前尚存较大困难,主要制约在于火电板块仍有较大亏损.
中国证券报周二报导援引他的话并称,目前公司拟将旗下一家火电类上市公司调整为环保类上市公司,之后再将新能源、水电、核电等板块逐步、依次地整合进去.
他认为,推动电力产品回归商品属性是电价改革的核心,关键在于电力体制改革最终能否实现市场化.当前的电价已经扭曲,不能反映资源的稀缺性,也不能反映市场的供需关系和成本关系,唯一解决方式就是改革.
由于存在"市场煤、计划电"的矛盾,煤价近几年连续上涨,火电业务频现亏损.他稍早曾表示,尽管今年煤价上涨形势会相对缓和,但国内火电企业还是会很困难,火电今年仍难摆脱亏损局面.[ID:nSB2014147]
中电投旗下上市公司包括上海电力(600021.SS)、九龙电力(600292.SS)、中国电力(2380.HK)、吉电股份(000875.SZ)和露天煤业(002128.SZ)等.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开