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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:54 BJT

〔中国能源〕中电投集团整体上市有困难,新能源水电等分步注入--总经理

路透上海3月6日电---全国政协委员、中国电力投资集团总经理陆启洲近日表示,发电企业整体上市目前尚存较大困难,主要制约在于火电板块仍有较大亏损.

中国证券报周二报导援引他的话并称,目前公司拟将旗下一家火电类上市公司调整为环保类上市公司,之后再将新能源、水电、核电等板块逐步、依次地整合进去.

　他认为,推动电力产品回归商品属性是电价改革的核心,关键在于电力体制改革最终能否实现市场化.当前的电价已经扭曲,不能反映资源的稀缺性,也不能反映市场的供需关系和成本关系,唯一解决方式就是改革.

由于存在"市场煤、计划电"的矛盾,煤价近几年连续上涨,火电业务频现亏损.他稍早曾表示,尽管今年煤价上涨形势会相对缓和,但国内火电企业还是会很困难,火电今年仍难摆脱亏损局面.[ID:nSB2014147]

中电投旗下上市公司包括上海电力(600021.SS)、九龙电力(600292.SS)、中国电力(2380.HK)、吉电股份(000875.SZ)和露天煤业(002128.SZ)等.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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