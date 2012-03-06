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市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 08:10 BJT

〔日本个股〕日立蚀本出售尔必达记忆体的股票--日经

路透3月6日电---日本经济新闻报导称,日立制作所(6501.T)蚀本出售所持日本晶片(芯片)商尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T的股票,预计对其获利仅将产生微弱影响,并不会修正2011财年的预估.

日经表示,售股开始于2月28日,即尔必达申请破产保护的第二天,而且售股一直持续到周一.

日经称,售股所带来的损失被认列为精算损失,将几乎不会影响日立截至本月底这一财年的业绩表现.

2008年3月,日立持有尔必达9.87%的股权,当时日立把这部分股份转入一个员工退休信托.日经报导称,截至2月28日,上述持股比例已降至4.66%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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