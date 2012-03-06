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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 09:50 BJT

〔日本数据〕1月加班工资较上年同期上升1.2%,为连续第五个月增加

路透东京3月6日电---周二公布的政府数据显示,日本1月受薪者整体现金收入持平上年同期,但加班工资连续第五个月成长,表明薪资有逐步改善.

衡量企业活动力道的指标--加班工资,1月时较上年同期增长1.2%,为连续第五个月成长.

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