《中国报摘》--中国证券报3月6日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在政府工作报告中提出,今年经济社会发展的主要预期目标为:国内生产总值增长7.5%;居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右.

* 其他:

--中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.

--证监会主席郭树清表示,养老金入市、新股发行、国际板等还在研究中;他并指出,高收益债券会设置一定的投资者门槛.

--银监会主席尚福林表示,资本新规将根据实际情况做一些技术上的调整,总体上还是要执行新的监管规则,具体出台时间还需要做一些部署.

--全国社会保障基金理事会理事长戴相龙表示,中国资本市场正逐步完善,目前可能存在价值投资的机会;养老金组合式投资运营是大势所趋,但不仅仅投资股市.

--银监会主席助理阎庆民表示,地方融资平台贷款不会展期.

--全国政协委员、民生银行(600016.SS)(1988.HK)董事长董文标透露,民生银行对小微企业贷款占整个贷款的比例超过40%,其收益率比对大企业贷款的收益还高出一到两个点.

--全国政协委员、中国电力投资集团总经理陆启洲表示,目前公司拟将旗下一家火电类上市公司调整为环保类上市公司,之后再将新能源、水电、核电等板块逐步、依次地整合进去.

--万科A(000002.SZ)公告称,2月份实现销售面积72万平方米,销售金额73.4亿元人民币,分别同比增长31.15%和20.72%.

--中石化集团消息称,中石化巴西重点探井Pao de Acucar井于近日顺利完成DST测试(油气田中途测试)，获日产油5,000桶、天然气81万立方米,标志着中石化在巴西的勘探取得重大突破,获得了千万吨级储量的大型油气田.

--华晨汽车集团近日确定今年经营计划,力争2012年实现整车销售67万辆,同比增长18.2%,实现销售收入1,060亿元.

--交通运输部相关人士称,自去年高速公路收费大清理以来,交通部着手研究一些高速公路收费利润率过高的问题,并希望通过调整《收费公路管理条例》、修改《公路法》等法律法规,从根本上解决这一问题.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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