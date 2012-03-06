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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:36 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月6日(I)

**上海证券报**

--中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢表示,中行地方政府融资平台贷款不良率低于1%,地方政府融资贷款不会出现大面积违约并造成银行不良率上升问题.

--《温州金融综合改革试验区总体方案》在前期上报国务院之后,目前已经由相关部门会签完毕,预计在走完审批程序之后即将公布.

--财政部部长谢旭人表示,正在研究征收环境保护税,有望将采取费改税形式.

--国资委主任王勇表示,今年将依据企业发展阶段和股市情况,继续大力推进中央企业整体上市.

**第一财经日报**

--中国能源局局长刘铁男表示,中国的油价形成机制改革一直没有停止,将根据市场的实际情况加快推进.

--知情人士透露,银监会已于2月下旬正式下发文件禁止票据信托业务.

--国家外汇管理局日前召开会议,再次强调要做好政策储备和预案,防范跨境资金流动风险.

**21世纪经济报 道**

--全国人大财政经济委员会副主任委员贺铿认为,房地产的限购限贷政策并不能解决根本问题,要大力推动长效的、实质性的改革方案,促进房价合理回归20%-30%左右.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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