《中国已公布新股发行上市日程表》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/6 深 三诺生物 300298 2,200 29.00 29.32 中信证券 3/9 3/6 深 普邦园林 002663 4,368 30.00 31.25 广发证券 3/9 3/7 深 汉鼎股份 300300 *2,200 *18.00 *37.50 国信证券 3/12 3/7 深 茂硕电源 002660 2,428 *18.50 *34.91 民生证券 3/12 3/8 深 富春通信 300299 1,700 -- -- 国元证券 3/13 3/9 深 聚飞光电 300303 不超过2,046 -- -- 国金证券 3/14 3/12 深 长方照明 300301 不超过2,700 -- -- 国信证券 3/15 3/13 深 同有科技 300302 不超过1,500 -- -- 平安证券 3/16 3/13 深 云意电气 300304 不超过2,500 -- -- 广发证券 3/16 *3/14 深 德联集团 002666 不超过4,000 -- -- 国信证券 3/19 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 中国交建 -- -- 5.40 10.43 中银国际 国泰君安 -- 深 蓝英装备 300293 -- 24.80 23.40 民生证券 -- 深 博雅生物 300294 -- 25.00 31.25 华泰联合 -- 深 雪迪龙 002658 -- 20.51 35.98 民生证券 -- 深 京威股份 002662 -- 20.00 19.61 国信证券 -- 深 三六五网 300295 -- 34.00 25.19 国信证券 3/6 -- 深 中泰桥梁 002659 -- 10.10 21.49 平安证券 3/7 -- 深 利亚德 300296 -- 16.00 31.37 中信建投 3/8 -- 深 蓝盾股份 300297 -- 16.00 32.65 广发证券 3/8 -- 深 克明面业 002661 -- 21.00 28.77 华泰联合 3/8 -- 深 信质电机 002664 -- 16.00 28.07 海通证券 3/8 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 丁淑琴
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开