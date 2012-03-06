〔路透基点〕台湾璨圆光电五年期融资案规模扩大至35亿台币--RLPC

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透香港3月5日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,璨圆光电的五年期融资案已完成,融资规模从起初的28亿台币目标扩大至35亿台币,有10家银行参贷.
起初担任委托主办行、额度分配行兼代理行的台湾银行承贷9亿台币,而台湾土地银行参与进来,承贷7亿台币,获共同主办行和额度分配行头衔.
参与是次交易的其他银行包括:台银人寿(3亿台币)、第一商业银行(2.5亿台币)、台北富邦银行(2.5亿台币)、彰化银行(2亿台币)、台湾人寿(2亿台币)、华南银行(2亿台币)、玉山银行(2亿台币)、台湾农业银行(2亿台币)和台新银行(1亿台币).
本案料将于3月底签署.
融资规模扩大之前,贷款以土地、厂房和机械设备作抵押,包括A部分用于再融资的18亿台币定期贷款,以及B部分用作运营资本的10亿台币循环信用额度.
利率为90天期商业本票次级市场利率加码87个基点,税前利率底限为1.6%.
A部分含全部费用的最高价码为93.67个基点,B部分为91个基点.
A部分宽限期为一年,以等额分期方式每半年还款一次,分九期偿还,平均年限为三年.若A部分实际取用额不足授信额度的80%,或B部分每三个月的实际取用额不足授信额度的50%,需支付10个基点承诺费.
财务约束性条款包括:最低流动比率为一倍,负债比率最高为1.5倍,利息覆盖倍数至少三倍,有形净值不低于95亿台币.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开