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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:00 BJT

〔路透基点〕台湾璨圆光电五年期融资案规模扩大至35亿台币--RLPC

路透香港3月5日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,璨圆光电的五年期融资案已完成,融资规模从起初的28亿台币目标扩大至35亿台币,有10家银行参贷.

起初担任委托主办行、额度分配行兼代理行的台湾银行承贷9亿台币,而台湾土地银行参与进来,承贷7亿台币,获共同主办行和额度分配行头衔.

参与是次交易的其他银行包括:台银人寿(3亿台币)、第一商业银行(2.5亿台币)、台北富邦银行(2.5亿台币)、彰化银行(2亿台币)、台湾人寿(2亿台币)、华南银行(2亿台币)、玉山银行(2亿台币)、台湾农业银行(2亿台币)和台新银行(1亿台币).

本案料将于3月底签署.

融资规模扩大之前,贷款以土地、厂房和机械设备作抵押,包括A部分用于再融资的18亿台币定期贷款,以及B部分用作运营资本的10亿台币循环信用额度.

利率为90天期商业本票次级市场利率加码87个基点,税前利率底限为1.6%.

A部分含全部费用的最高价码为93.67个基点,B部分为91个基点.

A部分宽限期为一年,以等额分期方式每半年还款一次,分九期偿还,平均年限为三年.若A部分实际取用额不足授信额度的80%,或B部分每三个月的实际取用额不足授信额度的50%,需支付10个基点承诺费.

财务约束性条款包括:最低流动比率为一倍,负债比率最高为1.5倍,利息覆盖倍数至少三倍,有形净值不低于95亿台币.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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