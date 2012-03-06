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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:55 BJT

〔中国证券〕国资委主任称今年继续大力推进央企整体上市--报载

路透上海3月6日电---据上海证券报周二报导,中国国务院国资委主任王勇表示,今年将依据企业发展阶段和股市情况,继续大力推进中央企业整体上市.

周一他在旁听人大宁夏代表团审议政府工作报告期间还表示,国有企业的主要实现形式是股份化、证券化.从国资委来看,将继续推进中央企业股份化、证券化,使它的整个资产和资本的流动,更加符合市场规律,促进企业机制体制更加灵活,同时,上市后作为公众公司接受社会各方面的监管.

"企业上市要根据企业发展的阶段和其资产情况,要符合股票市场情况,推动符合上市要求的企业上市,具备条件的央企实施整体上市."王勇指出.

数据统计显示,目前大部分中央企业和地方国有企业投资主体已经多元化.其中,在国资委监管的117家中央企业中,68%净资产都在上市公司,中央企业建立董事会试点企业已经扩大到42家.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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