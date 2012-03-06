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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 08:15 BJT

〔菲律宾经济〕今年受内需支撑应录得温和增长--IMF

路透华盛顿3月5日电---国际货币基金组织(IMF)周一称,菲律宾经济今年受国内需求支撑应温和增长,尽管欧洲主权债务危机对全球经济构成风险.

IMF在对菲律宾经济的年度评论中预测,今年经济增速料升至4.2%,高于2011年的3.7%.

未来两年的经济增速可能回升到5%左右,而通胀可能维持在3-5%的官方目标区间内,IMF称.

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