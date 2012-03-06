版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:09 BJT

《中国报摘》--金融时报3月6日

* 头版头条:

--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕,中国国务院总理温家宝代表国务院向大会作政府工作报告.

* 其他:

--中国银监会主席尚福林称,今年或是中国经济运行不确定性和不稳定性明显上升的一年,要做好重点领域的风险防控,特别是以缓解风险为目标,以降旧控新为重点,继续抓好平台贷款清理规范工作.

--中国银监会主席助理阎庆民表示,中国房地产信托业务今明两年到期清算风险基本可控.房地产信托的风险对整个房地产行业影响有限,也不会对信托行业产生根本性影响.

--中国外管局称,今年将做好货物贸易外汇管理改革试点工作,积极推进服务贸易、保险机构外汇管理改革,改进个人外汇管理,提升经常项目外汇管理水平,防范跨境资金流动风险.(完)

--整理 谢衡; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐