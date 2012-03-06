〔中国财政〕财政性教育投入今年将超过GDP的4%--财政部部长

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---中国国家财政部部长谢旭人表示,国家财政性教育投入占国民生产总值(GDP)4%的目标今年能实现.而积极的财政政策也体现在保持较大的财政支出的强度方面.
新华社周一晚间援引谢旭人称,今年全国财政预算支出能够增加14.1%,这比去年预算的11.9%增幅高了逾2个百分点,这充分体现财政政策积极的一面.
"今年财政性教育支出,是按照预算'国家财政性教育投入占GDP 4%'的目标来考虑的.而公共财政预算、政府性基金预算等全国财政性教育经费支出加起来近22,000亿元人民币,这就已经超过4%了."谢旭人称.
谢旭人并透露,房产税、营业税改革试点目前正在总结经验,探索下一步如何扩大范围.
中国财政部周一称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元人民币,约相当国内生产总值(GDP)的1.5%,预算赤字规模低于去年实际水平.[ID:nSB2013357](完)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红
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路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开