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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初小幅上涨,日圆疲软提振出口类股

路透动静3月6日电---日股日经指数周二盘初小幅上扬,因日圆疲软提振出口类股走高,抵消对近期市场修正的担忧,同时股价估值具有吸引力,支撑市场人气.

日经指数.N225上涨0.1%,报9,708.47点,东证股价指数.TOPX上扬0.1%,报833.11点.

丰田汽车(7203.T)升0.8%,索尼(6758.T)涨0.7%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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