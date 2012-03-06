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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:21 BJT

〔韩国股市〕盘初小幅走高,汽车类股领涨

路透首尔3月6日电---韩国股市周二盘初小幅走高,但涨势或有限,因期权到期日前股市可能在当前水准附近进行修正,且海外买单看来放缓.

汽车类股引领盘初温和涨势,起亚汽车(000270.KS)涨1.26%,现代汽车(005380.KS)升0.91%.

0004GMT,综合股价指数.KS11上扬0.37%至2,023.44点.(完)

--编译 王兴亚;审校 王丽鑫

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