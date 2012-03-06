版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:43 BJT

〔日本个股〕日产汽车将投资2亿美元在英国桑德兰生产新款小型汽车

路透伦敦3月6日电---日本第二大汽车制造商--日产汽车(7201.T)将投资2亿美元,从2013年中开始在英格兰东北部的桑德兰生产一新款小型汽车.这将令日产在该地的工人数量增加600人至6,000人.

日产汽车周二宣布了这项举动,该公司将获得英国提供的1,500万美元的贷款支持.此举将为日产汽车及其供应商创造总计2,000个就业.

在日内瓦车展进行展出前,日产汽车未公布有关该车型的细节.英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)将出席日内瓦车展.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐