〔中国个股〕兴业银行拟非公开增发募资至多263.8亿元,以补充核心资本(更新版)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
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路透上海3月6日电---监管愈发严苛令中国银行业普遍面临资本金压力.股份制银行--兴业银行(601166.SS)周二公告称,拟向中国人保资产管理股份有限公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用于补充核心资本.
公告显示,本次发行价格最终确定为12.73元/股,即定价基准日前20个交易日交易均价的90%;发行对象还包括中国烟草总公司、北京市基础设施投资有限公司、上海正阳国际经贸有限公司.
中国银监会主席助理阎庆民昨日表示,银行业新监管标准的相关方案已经上报国务院,年内可能会实施,75%的存贷比考核指标不会淡化.[ID:nSB2013407]
兴业是次所有发行对象均以现金认购,其中中国人保资产管理股份有限公司认购13.80亿股,中国烟草总公司认购4.09亿股,分别占此次发行总量的66.6%和19.7%.
本次非公开发行股票募集资金全部用于补充公司核心资本,进一步提高资本充足率和核心资本充足率,并为业务稳健扩张提供充足的资本支持.
2011年三季度末,兴业银行的资本充足率为10.92%,核心资本充足率为8.08%,均接近银监会规定的监管底线.
兴业银行上周二公告称,正在筹划引入战略投资者事宜,公司股票自当日起停牌;停牌前收报14.31元,近三个月来累计上涨15.59%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开