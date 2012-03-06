版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:49 BJT

〔中国个股〕兴业银行拟非公开增发募资至多263.8亿元,以补充核心资本(更新版)

(新增更多细节)

路透上海3月6日电---监管愈发严苛令中国银行业普遍面临资本金压力.股份制银行--兴业银行(601166.SS)周二公告称,拟向中国人保资产管理股份有限公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用于补充核心资本.

公告显示,本次发行价格最终确定为12.73元/股,即定价基准日前20个交易日交易均价的90%;发行对象还包括中国烟草总公司、北京市基础设施投资有限公司、上海正阳国际经贸有限公司.

中国银监会主席助理阎庆民昨日表示,银行业新监管标准的相关方案已经上报国务院,年内可能会实施,75%的存贷比考核指标不会淡化.[ID:nSB2013407]

兴业是次所有发行对象均以现金认购,其中中国人保资产管理股份有限公司认购13.80亿股,中国烟草总公司认购4.09亿股,分别占此次发行总量的66.6%和19.7%.

本次非公开发行股票募集资金全部用于补充公司核心资本,进一步提高资本充足率和核心资本充足率,并为业务稳健扩张提供充足的资本支持.

2011年三季度末,兴业银行的资本充足率为10.92%,核心资本充足率为8.08%,均接近银监会规定的监管底线.

兴业银行上周二公告称,正在筹划引入战略投资者事宜,公司股票自当日起停牌;停牌前收报14.31元,近三个月来累计上涨15.59%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐