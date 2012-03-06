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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:17 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月6日-3月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月6日(二)

北京--中国财政部长谢旭人举行年度新闻发布会(0700).

瑞士巴塞尔--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在金融稳定委员会(FSB)常务委员会会议上发表演讲(0230).

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在2012年印度会议上发表主旨演讲(0345).

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版(0900).

3月7日(三)

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在评级机构CRISIL主办的"拓展印度公司债市场"的研讨会上发表主旨演讲(0430).

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1800).

3月8日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),随后公布利率(1245)并召开新闻发布会(1330).

芝加哥--2012年经济合作暨发展组织(OECD)城市市长和部长圆桌会议(至3月9日).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行公布利率决议(0500).

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.

布达佩斯--商业网站Portfolio.hu就"福林、危机、国家债务"举行会议.匈牙利的国际货币基金组织(IMF)谈判代表Tamas Fellegi和匈牙利央行副总裁Julia Kiraly发表讲话(0730).

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

3月9日(五)

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).

印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁Shri Anand Sinha,H.R. Khan和K. C. Chakrabarty在一个有关金融包容性的会议上发表演讲(0330).

印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥在国家银行管理学院(NIBM)毕业同学会上发表讲话(0530).

3月10日(六)

印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁Shri Anand Sinha和H.R. Khan在印度合众银行(UCO Bank)分行开业仪式上发表讲话.

3月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).

3月13日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日)

布达佩斯--匈牙利央行货币政策理事会举行不涉及利率决定的会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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