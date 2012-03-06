《新兴市场重要经济事件预告》--3月6日-3月13日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月6日(二)
北京--中国财政部长谢旭人举行年度新闻发布会(0700).
瑞士巴塞尔--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在金融稳定委员会(FSB)常务委员会会议上发表演讲(0230).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在2012年印度会议上发表主旨演讲(0345).
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版(0900).
3月7日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在评级机构CRISIL主办的"拓展印度公司债市场"的研讨会上发表主旨演讲(0430).
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最后一日).
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1800).
3月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),随后公布利率(1245)并召开新闻发布会(1330).
芝加哥--2012年经济合作暨发展组织(OECD)城市市长和部长圆桌会议(至3月9日).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行公布利率决议(0500).
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
布达佩斯--商业网站Portfolio.hu就"福林、危机、国家债务"举行会议.匈牙利的国际货币基金组织(IMF)谈判代表Tamas Fellegi和匈牙利央行副总裁Julia Kiraly发表讲话(0730).
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
3月9日(五)
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).
印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥,副总裁Shri Anand Sinha,H.R. Khan和K. C. Chakrabarty在一个有关金融包容性的会议上发表演讲(0330).
印度浦那--印度央行总裁苏巴拉奥在国家银行管理学院(NIBM)毕业同学会上发表讲话(0530).
3月10日(六)
印度布巴内斯瓦尔--印度央行副总裁Shri Anand Sinha和H.R. Khan在印度合众银行(UCO Bank)分行开业仪式上发表讲话.
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).
3月13日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日)
布达佩斯--匈牙利央行货币政策理事会举行不涉及利率决定的会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开