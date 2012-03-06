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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:37 BJT

〔全球金市〕金价在亚洲市场持稳,中国经济成长忧虑罩顶

路透新加坡3月6日电---黄金在周二亚洲市场持稳,上日下滑1%,因全球经济引擎中国调降经济增长目标,但金价较低料将吸引亚洲珠宝商的更多买盘.

截至0008GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,705.85美元,脱离2月底触及的一个月低位1,687.99美元.金价在去年9月曾飙升至约1,920美元的记录高位.

美国4月黄金期货GCcv1微升0.18%,报每盎司1,707.00美元.

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