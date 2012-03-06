〔中国个股〕中国北车配股募资69.09亿元,控股股东履行全额认购承诺

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国轨道交通装备制造商--中国北车601299.SS周二公告称,截至配股认购缴款结束,有效认购数量为20.2亿股,认购金额为69.09亿元人民币,占本次可配股份总数20.75亿股的97.35%.
刊登在上海证券交易所的公告显示,中国北车控股股东北车集团公司及其一致行动人北车投资履行了其全额认购的承诺,合计全额认购了13.76亿股,占本次可配股份总数的66.31%,认购金额约47亿元.
中国北车此前曾刊登配股说明书称,拟以每股3.42元人民币向全体股东配售20.75亿股,募资规模降至不超过71亿元,投向高铁技术研发和提能改造等多个项目.[ID:nSB1403992]
另外,本次配股募资将主要用于高铁车辆装备技术研发与提能改造、大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造、及增资融资租赁公司等.
此前,中国北车称,因资本市场环境变化,放弃此前定向增发方案,改为向全体股东配股,募资金额上限则由原来方案的逾百亿元人民币,降至不超过71亿元.[ID:nSB2010057]
中国北车因实施配股,自2月27日起停牌,停牌前收报4.74元%,过去一个月累计涨幅5.33%.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开