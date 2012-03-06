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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:28 BJT

〔中国个股〕中国北车配股募资69.09亿元,控股股东履行全额认购承诺

路透上海3月6日电---中国轨道交通装备制造商--中国北车601299.SS周二公告称,截至配股认购缴款结束,有效认购数量为20.2亿股,认购金额为69.09亿元人民币,占本次可配股份总数20.75亿股的97.35%.

刊登在上海证券交易所的公告显示,中国北车控股股东北车集团公司及其一致行动人北车投资履行了其全额认购的承诺,合计全额认购了13.76亿股,占本次可配股份总数的66.31%,认购金额约47亿元.

中国北车此前曾刊登配股说明书称,拟以每股3.42元人民币向全体股东配售20.75亿股,募资规模降至不超过71亿元,投向高铁技术研发和提能改造等多个项目.[ID:nSB1403992]

另外,本次配股募资将主要用于高铁车辆装备技术研发与提能改造、大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造、及增资融资租赁公司等.

此前,中国北车称,因资本市场环境变化,放弃此前定向增发方案,改为向全体股东配股,募资金额上限则由原来方案的逾百亿元人民币,降至不超过71亿元.[ID:nSB2010057]

中国北车因实施配股,自2月27日起停牌,停牌前收报4.74元%,过去一个月累计涨幅5.33%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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