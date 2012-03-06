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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:37 BJT

〔标题新闻〕AIG宣布对出售友邦保险17.2亿股普通股定价,若以每股3.5美元计将获益60亿美元

注:美国国际集团(AIG)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB9553]

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