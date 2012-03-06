〔英国数据〕2月同店零售销售同比下降0.3%,降幅与前月持平--BRC

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透伦敦3月6日电---英国零售业联盟(BRC)周二公布调查显示,英国2月零售销售仍然迟滞,与官方和其他民间调查的乐观基调形成鲜明对比.
英国2月同店零售销售额较上年同期下降0.3%,降幅与前月持平.
2月包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长2.3%,增幅高于1月的2.1%.
BRC主管Stephen Robertson称,"销售疲软的情况显示,仍不存在令人信服的复苏."
"通胀下降缓解对家庭财务的压力,使消费者信心不再下滑,但油价上涨和预算方面的不确定性导致风险."
RBC称,2月初大雪天气令食品销售强劲,帮助带动整体增长.(完)
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--编译 王丽鑫;审校 杜明霞
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
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