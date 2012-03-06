〔中国交通〕交通部正研究修改相关法规,解决高速公路高收费问题--报载

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---对于目前中国高速公路收费偏高的质疑,中国证券报周二报导,交通运输部正着手研究一些高速公路收费利润率过高的问题,并希望通过调整《收费公路管理条例》、修改《公路法》等法律法规,从根本上解决这一问题.
报导引述交通部相关人士指出,这些年来中国高速公路快速发展,得益于贷款修路、收费还贷的政策,但是在高速公路收费过程中,不排除有一些不合理的地方.大多数已经转让经营权的高速公路效益很好,但是政府没有给这些投资商合理回报做出一个界定,导致一些高速公路暴利收费的情况.
截至去年11月,全国有收费公路的所有省份均已公布收费公路调查摸底结果.除西藏无收费公路外,其他30个省市收费公路累计债务余额近2.3万亿元人民币,收费公路2010年收费额为2,859.46亿元.
上述人士介绍,目前交通运输部正在着手研究如何界定收费公路的合理回报,并通过法律法规的形式明确下来.当收费公路的利润大于合理回报时,国家可以要求这一公路降低费率.
报导指出,沪深两市目前共有19家高速公路上市公司,这些公司的销售毛利率高得惊人,同花顺数据统计,2010年毛利率达到50%以上的有15家.
目前已有多家收费公路公司在大陆和香港市场上市,例如宁沪高速(600377.SS)(0177.HK)、成渝高速(601107.SS)(0107.HK)、深高速(600548.SS)等逾10家.(完)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开