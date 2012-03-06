〔中国金融〕银监会主席称银行再融资需求没想象大,资本新规微调--报载

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国证券报周二援引中国银行业监督管理委员会主席尚福林表示,贷款规模增加确实令银行产生了补充资本金的要求,但去年银行盈利情况不错,今年银行再融资需求可能没有想象中那么大.
就今年银行再融资会不会冲击资本市场时,尚福林指出,监管部门首先还是鼓励银行通过内源性渠道补充资本金,这样会减轻对市场的压力.另外,银行再融资有很多方式,像定向增发这样的融资就不会增加资本市场的压力.
2010年以来,为弥补信贷扩张所带来的资本缺口,中国商业银行进行了一轮以A+H配股为主要形式的资本补充.2011年,资本金的补充方式则从股本市场转向次级债市场,全年仅五大国有银行次级债发行规模就达到1,860亿元.
目前已经公布融资方案但尚未实施的中资银行有光大银行(601818.SS)发行400亿元H股,招商银行(3968.HK)(600036.SS)A+H股配股350亿元,北京银行(601169.SS)定向增发118亿元,以及民生银行(1988.HK)(600016.SS)H股再融资90亿元等.
尚福林还透露,资本新规将根据实际情况做一些技术上的调整,总体上还是要执行新的监管规则,具体出台时间还需要做一些部署.
中国银监会去年发布了更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ",其中包括系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%;核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%;贷款拨备率不低于2.5%等.并要求资本充足率的过渡期为2012年初开始实施,2016年底达标.[ID:nSB1781445]
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开