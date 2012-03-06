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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:52 BJT

〔标题新闻〕国际原子能总署(IAEA)对于伊朗推进核计划"严重关切",希望调查员能够到现场调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8E5222]

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