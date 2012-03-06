〔欧洲金融〕瑞士信贷和德国商业银行回购债务以充实资本

路透苏黎世/法兰克福3月5日电---欧洲两家最大的银行周一加入了回购债务的行列,交易规模合计约50亿欧元,赶在新的银行业监管规则生效前扩充资本.

瑞士信贷CSGN.VX和德国商业银行(CBKG.DE)步欧洲十几家银行的后尘,实施"债务管控操作(LME)".该计划旨在确保银行业能够禁受今后出现的金融危机,近来几年多家银行获得了政府援助才得以维持运转.

按当前价格回购债务的目的是减少银行业对往后债务的曝险.当前的回购价格较银行业日后所偿还的价格要低.

德国商业银行计划透过操作新增10亿欧元资本,但实际仅获得7.76亿欧元.

欧盟银行业管理局(EBA)指出,德国商业银行资本缺口为53亿欧元,后者2月23日称2011年底资本缺口已经缩窄至18亿欧元.

与之相比,瑞士信贷使用自有资本回购债务.该行将回购合计40亿瑞郎(43.8亿美元)的一级和二级工具.

监管机构预计,欧盟银行业需要在6月前弥补1,150亿欧元的资本缺口,以安度欧元区债务危机.(完)