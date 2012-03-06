〔欧洲金融〕瑞士信贷和德国商业银行回购债务以充实资本

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透苏黎世/法兰克福3月5日电---欧洲两家最大的银行周一加入了回购债务的行列,交易规模合计约50亿欧元,赶在新的银行业监管规则生效前扩充资本.
瑞士信贷CSGN.VX和德国商业银行(CBKG.DE)步欧洲十几家银行的后尘,实施"债务管控操作(LME)".该计划旨在确保银行业能够禁受今后出现的金融危机,近来几年多家银行获得了政府援助才得以维持运转.
按当前价格回购债务的目的是减少银行业对往后债务的曝险.当前的回购价格较银行业日后所偿还的价格要低.
德国商业银行计划透过操作新增10亿欧元资本,但实际仅获得7.76亿欧元.
欧盟银行业管理局(EBA)指出,德国商业银行资本缺口为53亿欧元,后者2月23日称2011年底资本缺口已经缩窄至18亿欧元.
与之相比,瑞士信贷使用自有资本回购债务.该行将回购合计40亿瑞郎(43.8亿美元)的一级和二级工具.
监管机构预计,欧盟银行业需要在6月前弥补1,150亿欧元的资本缺口,以安度欧元区债务危机.(完)
--编译 张荻;审校 吴云凌
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计画”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。