版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 10:35 BJT

〔路透调查〕欧元区经济仅能从欧洲央行长期再融资操作中些许受益

路透班加罗尔3月5日电---路透对交易商的调查结果显示,欧洲央行近期长期再融资操作(LTRO)对整个欧元区的帮助有限,因银行业正在将这些资金囤积起来,而不是贷给企业及消费者.

尽管来自欧洲央行的长期资金以较低的借贷成本贷给了意大利和西班牙,帮助它们避免信贷紧缩,但迄今对金融市场的影响似乎有限.

周一稍早欧元区民间数据显示,2月意大利和西班牙企业活动严重放缓,拖累欧元区重新陷入颓势.

数据将巩固这样的预期,即欧元区将陷入相对温和的经济衰退,直至今年下半年,并拖累全球经济,一如路透上月调查所预示,而希腊和葡萄牙等债务情况最严重的国家经济萎缩时间将更久.

由于利率已处于纪录低位,欧洲央行料将采用非常规手段鼓励资金流入以促进经济增长.

上周有不下800家银行从欧洲央行三年期LTRO中总共获得5,300亿欧元(合7,000亿美元)贷款,部分是为了防范债务危机恶化,也有一部分是因为贷款成本低廉,银行不愿放过这样的机会.

但多数资金又重新回到了欧洲央行,截至3月2日,各银行将超过8,200亿欧元资金放入欧洲央行的隔夜存款工具(overnight deposit facility).

23位受访交易员中的14位认为,这阻碍了资金被用来帮助欧元区经济增长;其余九位表示资金的分配过程要更久,刺激实体经济增长需要时间.

"这些资金没有流入实体经济,仅仅是用于保护银行的自身帐户,而不是向企业或消费者提供信贷,"欧元货币市场一位交易员称.

欧洲央行2月29日第二轮LTRO操作的前几天,总裁德拉吉呼吁银行将资金放贷给欧元区家庭及企业,帮助经济成长.

但是,由于欧元区经济成长充满不确定性,银行似乎不太愿意接受这项建议.

"在3月13日提存期截止之前,银行在欧洲央行的存款不会减少.之前会增加,到期后会有几天下降,然后又回到现在的水平,"交易员说.

"如果你观察一下市场的整体资金供应以及银行的存款准备金,所有多出来的流动性都存回了欧洲央行,"这位交易员表示.

调查访问了28位货币市场交易员,结果显示欧洲央行料在最新一次七天期流动性操作中可能释出300亿欧元,而本周将有294亿欧元债务到期.

调查平均预估区间在170亿-1,250亿欧元,显示交易商对欧洲央行此次操作的结果难以预估,特别是在三年期LTRO大量资金投放之后.(完)

--编译 于春红/李婷仪;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐