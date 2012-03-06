〔路透调查〕欧元区经济仅能从欧洲央行长期再融资操作中些许受益

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透班加罗尔3月5日电---路透对交易商的调查结果显示,欧洲央行近期长期再融资操作(LTRO)对整个欧元区的帮助有限,因银行业正在将这些资金囤积起来,而不是贷给企业及消费者.
尽管来自欧洲央行的长期资金以较低的借贷成本贷给了意大利和西班牙,帮助它们避免信贷紧缩,但迄今对金融市场的影响似乎有限.
周一稍早欧元区民间数据显示,2月意大利和西班牙企业活动严重放缓,拖累欧元区重新陷入颓势.
数据将巩固这样的预期,即欧元区将陷入相对温和的经济衰退,直至今年下半年,并拖累全球经济,一如路透上月调查所预示,而希腊和葡萄牙等债务情况最严重的国家经济萎缩时间将更久.
由于利率已处于纪录低位,欧洲央行料将采用非常规手段鼓励资金流入以促进经济增长.
上周有不下800家银行从欧洲央行三年期LTRO中总共获得5,300亿欧元(合7,000亿美元)贷款,部分是为了防范债务危机恶化,也有一部分是因为贷款成本低廉,银行不愿放过这样的机会.
但多数资金又重新回到了欧洲央行,截至3月2日,各银行将超过8,200亿欧元资金放入欧洲央行的隔夜存款工具(overnight deposit facility).
23位受访交易员中的14位认为,这阻碍了资金被用来帮助欧元区经济增长;其余九位表示资金的分配过程要更久,刺激实体经济增长需要时间.
"这些资金没有流入实体经济,仅仅是用于保护银行的自身帐户,而不是向企业或消费者提供信贷,"欧元货币市场一位交易员称.
欧洲央行2月29日第二轮LTRO操作的前几天,总裁德拉吉呼吁银行将资金放贷给欧元区家庭及企业,帮助经济成长.
但是,由于欧元区经济成长充满不确定性,银行似乎不太愿意接受这项建议.
"在3月13日提存期截止之前,银行在欧洲央行的存款不会减少.之前会增加,到期后会有几天下降,然后又回到现在的水平,"交易员说.
"如果你观察一下市场的整体资金供应以及银行的存款准备金,所有多出来的流动性都存回了欧洲央行,"这位交易员表示.
调查访问了28位货币市场交易员,结果显示欧洲央行料在最新一次七天期流动性操作中可能释出300亿欧元,而本周将有294亿欧元债务到期.
调查平均预估区间在170亿-1,250亿欧元,显示交易商对欧洲央行此次操作的结果难以预估,特别是在三年期LTRO大量资金投放之后.(完)
--编译 于春红/李婷仪;审校 郑茵
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开