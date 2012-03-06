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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:55 BJT

《外汇动态》人民币波动区间扩大恐损害澳元--巴克莱

0035GMT---巴克莱致客户的报告认为,人民币波动区间扩大可能提高澳元的波动性,降低经风险因素调整后澳元的回报,削弱其在利差交易中的吸引力.

巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文表示,尽管澳元总体上涨,但海外投机客可能将利差交易中的目标货币改为其他对中国因素不那么敏感的货币,譬如土耳其里拉或南非兰特.

中国人民银行行长周小川昨天表示,扩大人民币波动区间的条件已经具备.巴克莱认为中国人行未来有可能将人民币每日波动区间从目前的0.5%扩大至1%左右.

澳元/美元AUD=目前报1.0680,当日几近持平.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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