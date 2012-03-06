〔中国证券〕证监会主席称新股发行改革正研究中,将分步实施--报载

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国证监会主席郭树清表示,新一阶段发行制度改革正在研究当中,在发行改革的实施时间上还没有特别规划,具体举措将分步实施;此外,争取在上半年推出高收益债,发行要施行投资者适当性管理制度.
上海证券报周二引述郭树清称,要使一二级市场一致地、协调地发展,近期发行改革将重点增强买方定价约束、加大承销商定价责任、提高股票流通性、加强对定价行为的监督等方面入手,完善定价机制,抑制恶炒新股等现象.
他指出,高收益债实际上叫做中小企业私募债,目前在发行办法、投资者条件等方面均需做出一系列安排,相关部门正在研究.等中小企业私募债有关办法发布后,今年上半年可能先进行试点,并在试点的基础上再逐步推开.
"相信资本市场会越来越好,"金融时报同日报导引述郭树清的话称.
鹏元资信评估有限公司副总裁周沅帆周六透露,证监会已正式同意发行高收益率债券,同时明确以注册备案制发行,具体由深圳及上海两家证券交易所操作.[ID:nST0507283]
郭树清并表示,目前清理整顿各类交易场所的工作正在稳步推进,开展得挺好,但也要一步一步来,根据此前部署,该项工作将于今年上半年全部完成.
去年11月,中国国务院一纸公告将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所.其刊登决定称,要加强清理整顿交易场所,并规定从事保险、信贷、黄金等交易的交易所需经国务院相关金融部门批准.[ID:nSB1240280]
郭树清还称,主板退市制度可能在今年上半年出台.而对于地方养老金入市的进展,他称,这一问题不是由证监会主导推动,相关部门正在研究,证监会将积极做好服务.(完)
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开