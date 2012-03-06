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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:10 BJT

〔标题新闻〕大众汽车CEO称今年伊始销售强劲,预示公司有望在2018年实现全球最大厂商的目标

注:福斯汽车(大众汽车,Volkswagen);执行长(CEO)

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