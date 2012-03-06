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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:00 BJT

〔中港个股〕中行平台贷款不良率低于1%,不会大面积违约--董事长

路透上海3月6日电---上海证券报周二援引中国银行(601988.SS)(3988.HK)董事长肖钢表示,该行地方政府融资平台贷款不良率低于1%,地方政府融资贷款不会出现大面积违约并造成银行不良率上升问题.

肖钢指出,对于地方政府融资平台要区别对待,不能一概而论."就融资总额来讲,我们国家各级政府财政负债的水平总体上来讲还是可控的,也是安全的."

去年下半年起,地方政府融资平台风险受到市场广泛关注.引发的主体信用危机一度导致信用债发行承压,二级市场收益率大幅攀升.中国银监会主席助理阎庆民在两会期间表示,对于地方融资平台贷款,银监会将实行总量控制,确保贷款余额只降不升.[ID:nSB2013407]

对于前两个月的信贷增长情况,肖钢认为,目前信贷平稳增长.1月份信贷大幅低于预期不能代表今年信贷投放的趋势,"因为1月份的假期比较多,单用这一、两个月的数据来说明一些问题,可能还不足以说明问题,所以还应该进一步观察."肖钢表示.

本着早放贷早获利的想法,银行的放贷高峰一般都出现在年初.以去年为例,1月、2月合计新增贷款为近1.6万亿元,但今年1月仅新增人民币贷款7,381亿元,远低于路透调查中值1万亿元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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