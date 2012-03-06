《中国股市盘前看点》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--下午3:00中国财政部部长谢旭人就当前的财政政策和财政工作回答记者提问
--欧元区第四季GDP修正值
--美国3月3日当周ICSC/高盛连锁店销售,Redbook连锁店销售
**宏观经济和政策面**
--中国证监会主席郭树清表示,养老金入市、新股发行、国际板等还在研究中;他并指出,高收益债券会设置一定的投资者门槛.
--前中国银监会主席刘明康表示,中国推动利率自由化,以扶持经济持续增长的条件已成熟.[nSB2014889]
--国务院国资委主任王勇表示,今年将依据企业发展阶段和股市情况,继续大力推进中央企业整体上市. [nSB2015899]
--银监会主席尚福林表示,贷款规模增加确实令银行产生了补充资本金的要求,但去年银行盈利情况不错,今年银行再融资需求可能没有想象中那么大.[nSB2016011]
**重点行业和公司**
--兴业银行(601166.SS)公告称,拟向中国人保资产管理公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用于补充核心资本.[nSB2015963]
--在中国房地产市场观望气氛浓厚,交投明显下降的情况下,中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)2月销售同比出现上涨,但环比下降.[nSB1369352]
--上汽集团(600104.SS)2月汽车销量为367,325辆,同比增长29.66%.[nSB2015929]
--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)拟以一家境外全资子公司作为发行主体,在境外发行面值总额不超过10亿美元的债券.[nSB2015855]
**海外动向**
--美国股市周一连续第二个交易日收低,且为过去四个交易日第三天下跌,中国下调2012年经济成长目标后,基本材料及能源股下滑,领跌大盘.道琼工业指数.DJI收低14.76点,或0.11%,至12,962.81点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)
--整理 林琦; 审校丁淑琴
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开