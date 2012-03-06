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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:04 BJT

《中国股市盘前看点》--3月6日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--下午3:00中国财政部部长谢旭人就当前的财政政策和财政工作回答记者提问

--欧元区第四季GDP修正值

--美国3月3日当周ICSC/高盛连锁店销售,Redbook连锁店销售

**宏观经济和政策面**

--中国证监会主席郭树清表示,养老金入市、新股发行、国际板等还在研究中;他并指出,高收益债券会设置一定的投资者门槛.

--前中国银监会主席刘明康表示,中国推动利率自由化,以扶持经济持续增长的条件已成熟.[nSB2014889]

--国务院国资委主任王勇表示,今年将依据企业发展阶段和股市情况,继续大力推进中央企业整体上市. [nSB2015899]

--银监会主席尚福林表示,贷款规模增加确实令银行产生了补充资本金的要求,但去年银行盈利情况不错,今年银行再融资需求可能没有想象中那么大.[nSB2016011]

**重点行业和公司**

--兴业银行(601166.SS)公告称,拟向中国人保资产管理公司等四家公司非公开发行至多20.723亿股A股,募集资金至多263.8亿元人民币,将全部用于补充核心资本.[nSB2015963]

--在中国房地产市场观望气氛浓厚,交投明显下降的情况下,中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)2月销售同比出现上涨,但环比下降.[nSB1369352]

--上汽集团(600104.SS)2月汽车销量为367,325辆,同比增长29.66%.[nSB2015929]

--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)拟以一家境外全资子公司作为发行主体,在境外发行面值总额不超过10亿美元的债券.[nSB2015855]

**海外动向**

--美国股市周一连续第二个交易日收低,且为过去四个交易日第三天下跌,中国下调2012年经济成长目标后,基本材料及能源股下滑,领跌大盘.道琼工业指数.DJI收低14.76点,或0.11%,至12,962.81点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)

--整理 林琦; 审校丁淑琴

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]　　

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻　 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩　 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>

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