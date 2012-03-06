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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:18 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元微升,获利了结盘令美元承压

路透首尔3月6日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初微升,因投资者在美元近期走升后锁定获利.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,117.3,周一此间市场收报1,118.5.

中国总理温家宝将国内生产总值(GDP)增长目标降至八年低位,更增添了市场对全球经济的忧虑.

3月三年期公债期货KTBc1升0.01点至104.05,投资者静候本周稍后韩国央行举行的货币政策利率会议.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,117.3 1,118.5

日圆/韩元JPYKRW=R 13.6967/7054 13.7474/591

韩国公债期货KTBc1* 104.05 104.04

韩国综合股价指数.KS11 2,016.39 2,016.06

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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