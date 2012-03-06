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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:32 BJT

〔韩国经济〕2月零售销售同比增加2.6%,仍未弥补1月下滑--企划财政部

路透首尔3月6日电---韩国企划财政部周二公布的初步数据显示,2月零售销售增加,但未能弥补年初的低迷开局,因持续存在的经济不确定性给消费者施压.

企划财政部公布,韩国大型百货商店2月销售较上年同期增加2.6%,但未能弥补1月的下降4.1%.

2月韩国本土生产的汽车销售按年温和增长5.5%,不过该数据1月下滑了19.9%.

今年前两个月,韩国零售商销售较上年同期平均下滑约0.8%,汽车销售下跌7.2%.

分析师和政府官员通常将1月和2月数据放在一起作为整体看待,以减轻农历新年假期的影响.该假期基本会落在这两个月.(完)

--编译 杜明霞;审校 王丽鑫

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