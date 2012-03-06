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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:16 BJT

〔中国新债〕进出口行周五发至多400亿元固息金融债,七年和五年期各半

路透上海3月6日电---中国进出口银行周二公告称,将于周五(9日)招标发行不超过400亿元人民币两期固息金融债,其中七年期和五年期各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为进出口行今年第三期和第四期金融债.具体条款如下:

第三期 第四期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/固息

招标时间 3月9日10:00-11:00 3月9日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 3月13日 3月20日

发行期 3月9日-3月13日 3月9日-3月20日

上市日 3月19日 3月26日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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上述两期债,首场招标发行数量为150亿元人民币;首场招标结束后,发行人均有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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