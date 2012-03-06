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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:02 BJT

〔日本个股〕丰田汽车计划今年提高在欧洲市场的销量和市场份额

路透日内瓦3月5日电---日本汽车制造商丰田汽车(7203.T)高层表示,尽管欧洲的经济前景暗淡,但公司打算今年提高在欧洲市场的销量和市场份额.

另一位高层周一称,如果混合动力汽车在欧洲的销量达到15-25万辆,公司可能会在该地区采购相关零部件.

丰田汽车欧洲部门的总裁兼执行长Didier Leroy表示,丰田计划今年将其欧洲销量从2011年的82.2386万辆至少提高至83.5万辆,并希望市场份额从4.2%升至4.5%,受混合动力版雅士利小型车和其他车型推动.

他预计西欧汽车市场今年下降5%,降幅大于预期,而东欧市场可能企稳.

Leroy在日内瓦汽车展之前对记者表示,"我们相信欧洲客户存在巨大的信心危机."

丰田汽车欧洲部门的副总裁Alain Uyttenhoven表示,若混合动力汽车在欧洲的销量达到15-25万辆,则可以考虑在欧洲生产电池等零部件.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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