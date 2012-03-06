《交易视点》中国转债累积涨幅有限,投资者仍可持有大部分仓位--中金

路透上海3月6日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报建议，综合来看，来自于股市、供给等方面的小幅冲击不少，但转折性的信号还不明显，加上机会成本不高、累计涨幅有限，我们仍建议投资者持有大部分转债仓位持券待变。

报告并建议,如果股市出现明显冲高，投资者可以考虑乘机兑现涨幅较大、流动性不佳个券的获利。而新入市投资者仍可继续逢调整低吸以收集底仓筹码。个券方面不做大的调整，工行、中鼎还是热点个券。

**股市高位震荡风险加大**

股市显露出较为普遍的乐观情绪，股指也累计了一定的涨幅，在预期遭遇现实考验的过程中，高位震荡风险在增大。

本周市场要面临两会、经济数据、业绩期多重因素的冲击。两会可能引发题材股行情，但由于转债品种行业分布的先天不足，直接受益程度可能有限。

供给层面，本周是年度第一支新券——恒丰纸业转债发行敏感时点。该转债规模有限，对二级市场冲击也将很小。民生转债上会时间仍是众说纷纭，我们仍认为“股市表现是监管层控制供给节奏的最关键性因素，而恒丰转债投石问路”。

不管民生能否近期上会，三月份有其他个券上会仍是较为确定的。鉴于目前市场的估值水平，供给冲击可能集中在个券上，不构成系统性风险。

值得注意的是，上周股市震荡使得部分股票投资者重新关注转债品种对抗系统性风险的能力，对转债估值反而提供了一点支撑作用。

从机会成本角度看，高等级信用债收益率下行乏力，交易所中低等级信用债反弹仅可谨慎乐观，转债市场机会成本继续降低。

质押回购放开预期又起，但过往预期一再落空之下，我们不敢给予太确切的时点判断。不过，我们之前曾多次提及，质押回购放开将大大降低转债品种的机会成本，对中行等大盘个券显然是利好。

**后市展望**

展望后市，供给仍是持续的转债市场估值压制因素，但无论从绝对幅度，还是从相对股市对转债价格的影响力而言，供给都无需过度担忧。即使民生转债上会、发行，对市场的冲击也越来越有限。

此外，股票投资者撤出和流动性因素未来将有所缓解。因此，转债估值仍将“低位徘徊”，但经过近期的调整，估值风险不再是整体性风险，而更集中在局部个券。

显然，问题的关键又回到了对股市走势的判断上。上月，央行降准、房地产政策松动预计加上证监会不遗余力的“救市措施”对股市敏感点位的争夺产生了积极作用，股指站上常被称为“牛熊分界线”的半年线。

我们认为机会在逐步向权益市场转移的看法不改变，但09年难重演。决定中期股市走势的关键在于经济下行程度和政策落实能否达到市场预期，机会向权益市场转移的路径可能因此反复。两会之后、业绩期来临、季度末资金紧张、大盘再融资出现等因素可能制约3月下半月的股市表现。

“埋伏中期债股强弱转换”是今年转债市场的投资主题。转债品种兼具配置和交易价值，是债券投资者今年获得超额回报的重要工具。当前时点我们的建议是，对有择股能力投资者，转债对抗系统性风险的作用有所弱化，不如精选个股。传统投资者暂持券待涨，中期将股指20日均线作为止损线，3月份上半月尝试逢高兑现部分获利。近日调整给予新入市投资者乘机介入机会。

**热点个券**

博汇转债：回售压力加上资金能力有限，转债修正恐难避免。但公司对修正“不情愿”、转债对正股稀释率高、大股东持有转债等，该转债转股修正的时间、幅度等都可能难有太多惊喜。该转债仍缺乏大幅上涨空间，但鉴于机会成本稍有降低、条款博弈毕竟是中期潜在利好，建议作为中期筹码少量埋伏，并关注未来逢低吸纳机会。

美丰转债：美丰2011年业绩大幅增长。但趋势上看，公司业绩在今年将转入平淡，2013年后迎来新的增长点。鉴于业绩利好已经兑现，投资者在上周业绩披露前后应考虑兑现一半获利。考虑到尿素价格在春耕旺季仍有向好可能，建议继续保持半仓等待兑现机会。(完)

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