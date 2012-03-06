〔中港个股〕兖煤拟境外发行至多10亿美元债券,澳洲合并案有小调整(更新版)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(新增更多细节和背景)
* 拟在境外发行至多10亿美元债券
* 澳洲合并方案有小调整
* 调整后兖煤持有兖煤澳洲公司的股份将提高1个百分点至78%
路透上海3月6日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)拟在境外发行至多10亿美元债券,而兖煤澳大利亚公司与澳大利亚格罗斯特煤炭公司(Gloucester Coal)GCL.AX合并方案有小调整,合并完成后兖煤持有兖煤澳洲公司的股份将提高1个百分点至78%.
公司周二公告称,拟以一家境外全资子公司作为发行主体,在境外发行面值总额不超过10亿美元的债券.公司董事会提请股东大会授权,全权处理本次债券发行的全部事项,例如确定发行债券的具体方,聘请中介机构等.
公告未披露该美元债券的具体发行方案.公司之后将发布召开股东大会通知,确定债券具体方案及召开时间等.
公告还表示,兖煤董事会周一通过兖煤澳洲公司与格罗斯特的合并方案.较之前公布的方案,有两处进行了调整,其一是合并后兖煤和格罗斯特现有股东持股比例由原先的77%:23%调整为78%:22%;其二是取消原约定的价值保障延期机制.
周一格罗斯特董事会一致推荐其股东投票赞成与兖煤澳洲公司的合并交易,格罗斯特董事会成员也将就其持有的公司股份投票赞成该项合并.不过合并交易仍须履行多项先决条件,例如获得中国和澳洲政府审批机关批准,获得格罗斯特股东会批准及澳大利亚法院裁定,预计合并交易将于6月完成.
去年12月,兖煤公告称,计划将其澳洲子公司与格罗斯特合并,交易价值7亿澳元,这将组建澳洲最大上市煤业公司之一.[ID:nSB1303308]
兖煤A股周二早盘报25.74元人民币,微跌0.31%.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开