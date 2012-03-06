《交易视点》中国部分优质城投债具比较优势,有较高配置价值--中信

路透上海3月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，对于城投债的投资价值，更加关注部分资质相对较好的城投企业的比较优势，其配置价值相对较高。

**低评级短融收益率有望回落**

考虑到3月份公开市场到期量明显上升，且财政存款季节性下降、外汇占款等因素均相对有利，相对宽松的资金面是可以期待的，回购利率有望维持相对较低的水平，这对于短期债券将构成明显的利好。

对于短融来说，当前高等级短融与回购利率的利差空间仍然相对合理，其利率风险相对有限，未来可能将维持震荡；但是对于AA-低级别短融来说，在流动性宽松和风险偏好提升等因素支撑下，前期维持高位的收益率可能将逐渐回落。

**中低等级中票交易价值渐下降**

对于中票，需要关注信贷政策逐渐趋于宽松、经济探底回升的负面影响，以及3月资金面逐渐趋于宽松、通胀水平下行等因素的支撑，在多空因素交织的背景下，当前的利差水平可能将保持相对平稳的状态，收益率整体保持区间震荡的可能性较高。

对于AA等中低等级品种来说，信用风险的缓解和风险偏好的提升仍将是主导此类产品表现的主要因素，但其收益率在经历了2月份的明显下行之后，交易价值可能将逐渐下降，而较高的绝对收益率仍将保证其具有一定的配置价值。

**关注资质较好的城投债**

对于城投债的投资价值，我们更加关注部分资质相对较好的城投企业（主要是东部地级城投或中西部财政实力相对较强的地级城投）的比较优势。

有赖于地方政府相对较强的财政实力和相对有利的支持，此类城投企业的信用资质相对较好，可能更容易满足银监会所划分的支持类和维持类的相关条件。

但是受前期市场无差别调整的影响，他们所发行的城投债票面利率居于高位，与同期限信用资质相近的中票相比，其配置价值相对较高。

近期发行的我们内部评级达到D1评级的城投债中，收益率在7%以上的不在少数，部分甚至达8%以上，如上周发行的12甬城投债与12镇江新区债等，与5年AA级别中票6%左右的收益率相比，具有明显的比较优势，尤其对于配置型投资者来说，可做为一定的替代选择。

进一步地，优质城投债凸显的价值优势可能将带动城投债需求和市场的明显转暖，进而惠及内部评级为D3或更低、配置价值相对弱一些的城投债，后者收益率可能同样存在一定的下行空间，具有一定的交易价值。

**新券推荐**

上周共有40只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量878.5亿元；

短融和超短融中我们推荐12中石油SCP002、12中普天CP001、12镇城投CP001和12北部湾CP001。

中票中我们推荐12铁道MTN2、12上海港MTN1、12闽高速MTN1、12百联集MTN1、12方正MTN1和12魏桥MTN1。

企业债和公司债中，我们推荐11武钢债、12甬城投债和12镇江新区债。(完)

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