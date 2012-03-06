《交易视点》中国利率债收益率易上难下,因风险偏好或上升--中信证券

路透上海3月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，随着资金面趋宽，3月份新增贷款规模有望高于1、2月份。如果贷存比限制了信贷扩张，监管层将逐步弱化这一监管指标；信贷扩张将进一步刺激经济增长回升，并提升市场风险偏好，带动风险资产价格上涨。这将改变机构资产配置行为，对债市形成冲击，利率产品收益率易上难下。

报告认为，1、2月份信贷增长偏慢的主要因素在供给面上，其中资金面偏紧和贷存比约束是主要原因。而贷款需求下降不是限制贷款增长的主要因素。

目前贷款利率上浮的比例仍然较高，这从一个侧面反应出，目前银行的信贷供给受到限制，导致企业的溢价能力较差，资金成本偏高。

如果银行增加信贷供给，企业的溢价能力上升，贷款利率上浮的比例将会下降，从而降低资金成本，增加企业的贷款需求。

在利率产品走势的判断上，我们维持3月份月报中的观点，在目前的收益率水平上，利率产品收益率难以有下行空间；利率产品收益率下行的机会将来自于超跌后的回调。利率互换上，我们仍然认为Repo互换利率将进一步陡峭化上行。

**经济延续企稳回升的态势**

2月份PMI指数小幅回升至51，显示经济延续企稳回升的态势，然而经济复苏依然较为脆弱，终端需求仍显不足。经济的持续回升不会无条件或自动形成，需要政策的进一步放松以刺激内需增长。

**欧元区形势继续改善**

在欧央行长期再融资操作的作用下，欧元区银行体系流动性状况得到改善，意大利和西班牙等国国债收益率持续下降，使各国避免陷入自我实现的债务危机，欧元区发生系统性金融危机的风险下降。

尽管在财政政策持续紧缩的情况下，欧元区经济仍面临衰退的风险，但欧元区经济的小幅衰退对中国经济的冲击有限。

**投资策略**

投资策略：我们仍建议降低中长期利率产品仓位，维持短久期策略。在目前的收益率水平上，我们仍建议谨慎参与搏反弹。对于利率互换，我们继续推荐参与Repo1×5和2×5陡峭化交易，或者采取支付5年期Repo互换固定端的交易。(完)

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