《交易视点》中国利率债收益率易上难下,因风险偏好或上升--中信证券

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，随着资金面趋宽，3月份新增贷款规模有望高于1、2月份。如果贷存比限制了信贷扩张，监管层将逐步弱化这一监管指标；信贷扩张将进一步刺激经济增长回升，并提升市场风险偏好，带动风险资产价格上涨。这将改变机构资产配置行为，对债市形成冲击，利率产品收益率易上难下。
报告认为，1、2月份信贷增长偏慢的主要因素在供给面上，其中资金面偏紧和贷存比约束是主要原因。而贷款需求下降不是限制贷款增长的主要因素。
目前贷款利率上浮的比例仍然较高，这从一个侧面反应出，目前银行的信贷供给受到限制，导致企业的溢价能力较差，资金成本偏高。
如果银行增加信贷供给，企业的溢价能力上升，贷款利率上浮的比例将会下降，从而降低资金成本，增加企业的贷款需求。
在利率产品走势的判断上，我们维持3月份月报中的观点，在目前的收益率水平上，利率产品收益率难以有下行空间；利率产品收益率下行的机会将来自于超跌后的回调。利率互换上，我们仍然认为Repo互换利率将进一步陡峭化上行。
**经济延续企稳回升的态势**
2月份PMI指数小幅回升至51，显示经济延续企稳回升的态势，然而经济复苏依然较为脆弱，终端需求仍显不足。经济的持续回升不会无条件或自动形成，需要政策的进一步放松以刺激内需增长。
**欧元区形势继续改善**
在欧央行长期再融资操作的作用下，欧元区银行体系流动性状况得到改善，意大利和西班牙等国国债收益率持续下降，使各国避免陷入自我实现的债务危机，欧元区发生系统性金融危机的风险下降。
尽管在财政政策持续紧缩的情况下，欧元区经济仍面临衰退的风险，但欧元区经济的小幅衰退对中国经济的冲击有限。
**投资策略**
投资策略：我们仍建议降低中长期利率产品仓位，维持短久期策略。在目前的收益率水平上，我们仍建议谨慎参与搏反弹。对于利率互换，我们继续推荐参与Repo1×5和2×5陡峭化交易，或者采取支付5年期Repo互换固定端的交易。(完)
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--整理 李宏薇; 审校 黄凯
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开